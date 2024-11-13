鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估上修至6.21元，預估目標價為254元
鉅亨網新聞中心 2024-11-13 08:10
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對上銀(2049-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.15元上修至6.21元，其中最高估值7.37元，最低估值5.26元，預估目標價為254元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|7.37(7.37)
|10.86
|11.69
|最低值
|5.26(5.26)
|6.11
|7.66
|平均值
|6.09(6.07)
|8.38
|9.81
|中位數
|6.21(6.15)
|8.27
|10.27
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|24,976,000
|29,554,000
|32,220,000
|最低值
|23,641,370
|25,435,000
|27,089,000
|平均值
|24,229,670
|27,205,420
|29,778,290
|中位數
|24,342,000
|27,018,000
|29,848,610
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.75
|12.98
|10.36
|6.05
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|24,632,772
|29,314,648
|27,265,162
|21,266,659
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2049/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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