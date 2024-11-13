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鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估上修至6.21元，預估目標價為254元

鉅亨網新聞中心 2024-11-13 08:10


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對上銀(2049-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.15元上修至6.21元，其中最高估值7.37元，最低估值5.26元，預估目標價為254元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值7.37(7.37)10.8611.69
最低值5.26(5.26)6.117.66
平均值6.09(6.07)8.389.81
中位數6.21(6.15)8.2710.27

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值24,976,00029,554,00032,220,000
最低值23,641,37025,435,00027,089,000
平均值24,229,67027,205,42029,778,290
中位數24,342,00027,018,00029,848,610

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS5.7512.9810.366.05
營業收入
(單位：新台幣千元)		24,632,77229,314,64827,265,16221,266,659

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2049/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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