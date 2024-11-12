鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)EPS預估上修至6.99元，預估目標價為150元
鉅亨網新聞中心 2024-11-12 20:11
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對智伸科(4551-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.92元上修至6.99元，其中最高估值7.38元，最低估值6.52元，預估目標價為150元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|7.38(7.38)
|9.29
|11.38
|最低值
|6.52(6.4)
|7.85
|10.2
|平均值
|7(6.96)
|8.71
|10.77
|中位數
|6.99(6.92)
|8.78
|10.73
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|8,110,000
|9,330,000
|10,414,000
|最低值
|7,771,000
|8,674,180
|9,632,610
|平均值
|7,904,210
|8,944,020
|10,062,870
|中位數
|7,870,500
|8,909,000
|10,142,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.47
|12.2
|10.47
|7.19
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|7,121,824
|9,235,183
|8,814,067
|7,160,275
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4551/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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