鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至26.22元，預估目標價為470元
鉅亨網新聞中心 2024-11-12 20:11
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2024年EPS預估：中位數由26.56元下修至26.22元，其中最高估值39.49元，最低估值24.95元，預估目標價為470元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|39.49(39.49)
|49.58
|54.91
|最低值
|24.95(24.95)
|25.68
|31.1
|平均值
|27.58(27.67)
|31.83
|39.33
|中位數
|26.22(26.56)
|31.26
|37.7
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|67,236,890
|82,012,850
|93,465,460
|最低值
|62,082,000
|66,429,270
|71,861,530
|平均值
|63,199,250
|71,025,370
|79,156,780
|中位數
|62,682,780
|70,658,550
|76,785,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|45.41
|35.31
|27.27
|30.11
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|70,651,593
|70,286,871
|61,130,592
|55,358,788
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6488/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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