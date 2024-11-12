鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)EPS預估下修至-1.7元，預估目標價為75元
鉅亨網新聞中心 2024-11-12 18:11
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對台郡(6269-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-1.55元下修至-1.7元，其中最高估值3.71元，最低估值-2.05元，預估目標價為75元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|3.71(3.71)
|9.13
|6.37
|最低值
|-2.05(-2.05)
|-3.63
|-1.96
|平均值
|-0.64(-0.17)
|1.83
|2.5
|中位數
|-1.7(-1.55)
|1.96
|2.8
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|31,110,960
|34,087,000
|34,961,000
|最低值
|26,544,000
|24,019,000
|25,566,000
|平均值
|27,785,820
|27,948,520
|29,753,690
|中位數
|26,848,820
|26,866,770
|29,243,880
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|6.45
|10.83
|8.19
|8.63
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|32,728,862
|40,070,122
|35,568,666
|29,897,996
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6269/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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