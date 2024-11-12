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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)EPS預估下修至-1.7元，預估目標價為75元

鉅亨網新聞中心 2024-11-12 18:11


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對台郡(6269-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-1.55元下修至-1.7元，其中最高估值3.71元，最低估值-2.05元，預估目標價為75元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值3.71(3.71)9.136.37
最低值-2.05(-2.05)-3.63-1.96
平均值-0.64(-0.17)1.832.5
中位數-1.7(-1.55)1.962.8

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值31,110,96034,087,00034,961,000
最低值26,544,00024,019,00025,566,000
平均值27,785,82027,948,52029,753,690
中位數26,848,82026,866,77029,243,880

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS6.4510.838.198.63
營業收入
(單位：新台幣千元)		32,728,86240,070,12235,568,66629,897,996

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6269/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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