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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)EPS預估下修至0.64元，預估目標價為78元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 08:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對台郡(6269-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.06元下修至0.64元，其中最高估值3.71元，最低估值-1.88元，預估目標價為78元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值3.71(3.71)9.136.37
最低值-1.88(-0.23)-1.87-1.96
平均值0.65(1.31)3.373.2
中位數0.64(1.06)3.545.19

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值31,389,00035,987,00034,961,000
最低值26,916,63025,537,55026,457,780
平均值29,545,95031,153,52031,149,590
中位數30,074,50031,008,30032,029,980

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS6.4510.838.198.63
營業收入
(單位：新台幣千元)		32,728,86240,070,12235,568,66629,897,996

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6269/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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