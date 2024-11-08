鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)EPS預估下修至0.64元，預估目標價為78元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 08:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對台郡(6269-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.06元下修至0.64元，其中最高估值3.71元，最低估值-1.88元，預估目標價為78元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|3.71(3.71)
|9.13
|6.37
|最低值
|-1.88(-0.23)
|-1.87
|-1.96
|平均值
|0.65(1.31)
|3.37
|3.2
|中位數
|0.64(1.06)
|3.54
|5.19
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|31,389,000
|35,987,000
|34,961,000
|最低值
|26,916,630
|25,537,550
|26,457,780
|平均值
|29,545,950
|31,153,520
|31,149,590
|中位數
|30,074,500
|31,008,300
|32,029,980
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|6.45
|10.83
|8.19
|8.63
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|32,728,862
|40,070,122
|35,568,666
|29,897,996
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6269/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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