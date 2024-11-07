安聯人壽總座：台灣是集團重要市場 明年目標FYP雙位數成長

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-07 21:24

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安聯人壽長期關注失智長者議題，9 月推出新一代包含失智症理賠的長照險後，今 (7) 日再宣布 2024 失智老人募款活動起跑，總經理羅偉睿 (Joos Louwerier) 上任 3 個月首度亮相，談及明年展望，他坦言，台灣保險市場相當成熟，不過，他的任務就是台灣事業穩健增長，樂觀期待明年新契約保費收入 (FYP) 將有雙位數成長。

羅偉睿於今年 8 月 1 日起出任台灣安聯人壽總經理。談及台灣保險市場，羅偉睿接受媒體聯訪時指出，台灣對於安聯集團來說是很重要的市場，在亞太區中，規模也是最大的市場，且台灣的保險滲透率高，以保費來看，甚至可排進世界前十大。

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羅偉睿直言，台灣保險市場發展已經很成熟了，人均保單約為 2 至 3 張，因此，他的任務就是去尋找哪些安聯可以發展的業務。

羅偉睿表示，安聯人壽三大通路很強，包括業務員、保經代及銀行，但未來仍要持續增員，安聯業務部隊在台中已具相當規模，人數較多，不過，台北、高雄還有成長空間；在保經代方面，安聯目前市占第一，必須維持領先地位，並發展下去；銀行通路部分，有些客戶可能還沒有那麼了解保險，所以需要幫助他們找到符合需求的產品，同時也會開發更多商品提供客戶選擇。

不過，羅偉睿進一步指出，與其他國家相比，台灣在保險數位化方面仍有很大的成長空間，因此接下來會強化線上業務、開發線上工具，讓客戶及同仁更順利地推展業務。

至於明年是否有新產品推出，羅偉睿表示，很難知道是否設計新產品，因為多數保險商品大同小異，只是做出微小的改變，不過，我們正在進行的計畫，就是尋找新的標的，同時再看看既有商品哪些需要修正，仍在討論階段。

談到近來市場最關注的川普當選美國總統，羅偉睿透露，安聯集團在歐洲的經濟中心，對於川普、賀錦麗當選各有情境分析，而川普最喜歡二件事，一是加關稅、二是低利率，但提高稅率可能刺激通膨，不利壓低利率，因此，要看川普的優先順序是哪一個，可能要等到川普任期第 2 年才會比較明朗。

(鉅亨網記者陳于晴攝)

安聯人壽再度與天主教失智老人基金會攜手啟動第十七屆失智老人募款活動，將年度活動主題定調為「有你心憶 讓愛傳遞」，以電影回憶傳承的概念，扣合「認知治療」的議題，強調非藥物治療的重要性，透過生活中不同活動，如唱歌、跳舞、觀賞電影，甚至是手作活動，幫助長輩預防和減緩失智症狀。記者會中同時邀請基金會活動代言人－男團 Energy 副團長張書偉，向大眾推動失智症防治概念。