〈焦點股〉康全電訊印度 5G 商機持續挹注 逆勢連飆兩根漲停
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-12 12:04
網通廠康全電訊 (8089-TW) 受惠於印度 5G 鋪設進度順利，商機逐漸發酵，帶動今 (12) 日股價延續攻勢，不畏大盤下跌，飆出第二根漲停，來到 114 元，收復季線，成交量較前一日放大，委買張數逾 4000 張。
電信巨頭 Jio jio reliance 日前宣布 5G 鋪設進度順利，有 1.48 億用戶已轉移至其 5G 網路，約占該公司無線數據總流量的 34%，已成為中國以外電信業者中最大的 5G 用戶群。
康全電訊憑著光通訊中繼接取設備 (DPU)，獲得印度電信業者青睞，儘管日前提及年底前客戶下單速度將放緩，不過預估明年訂單規模將與今年相當，隨著印度 5G 設備鋪設進度順利，有望持續挹注康全營運。
康全電訊 10 月營收新台幣 4.5 億元，月增 20.7%、年增 460.9%，；累計前 10 營收為 35.63 億元，累計年增率 348.44%。
康全電訊第 3 季營收 14.5 億元，季增 4.8%，年增 418.1%；毛利率 34.1%，季增 1.3 個百分點，年增 1.8 個百分點；營業利益 3 億元，季增 10.1%，年增由虧轉盈；營益率 20.6%，季增 1. 個百分點，年增 39.4 個百分點；稅後純益 3 億元，季增 10.6%，年增由虧轉盈，每股純益 5.17 元。
康全電訊前 9 個月累計營收 31.1 億元，年增 335.3%；毛利率 30.3%，年增 9.6 個百分點；營業利益 4.1 億元，年增由虧轉盈；營益率 13.0%，年增 49.8 個百分點；稅後純益 4.4 億元，年增由虧轉盈，每股純益 7.52 元。
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