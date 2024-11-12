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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jones Lang Lasalle Inc.(JLL-US)EPS預估上修至13.49元，預估目標價為301.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-12 10:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Jones Lang Lasalle Inc.(JLL-US)做出2024年EPS預估：中位數由13.12元上修至13.49元，其中最高估值13.79元，最低估值12.51元，預估目標價為301.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值13.79(13.79)17.0220.2722.85
最低值12.51(12.51)15.117.120.38
平均值13.32(13.16)16.2618.9121.63
中位數13.49(13.12)16.3619.0521.66

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值235.61億253.30億273.90億280.76億
最低值224.58億241.02億256.36億280.76億
平均值230.78億248.86億265.32億280.76億
中位數230.97億249.58億265.60億280.76億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS10.877.7018.4713.274.67
營業收入179.83億165.90億194.74億208.62億207.61億

詳細資訊請看美股內頁：
Jones Lang Lasalle Inc.(JLL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSJLL

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