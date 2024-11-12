鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jones Lang Lasalle Inc.(JLL-US)EPS預估上修至13.49元，預估目標價為301.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-12 10:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Jones Lang Lasalle Inc.(JLL-US)做出2024年EPS預估：中位數由13.12元上修至13.49元，其中最高估值13.79元，最低估值12.51元，預估目標價為301.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13.79(13.79)
|17.02
|20.27
|22.85
|最低值
|12.51(12.51)
|15.1
|17.1
|20.38
|平均值
|13.32(13.16)
|16.26
|18.91
|21.63
|中位數
|13.49(13.12)
|16.36
|19.05
|21.66
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|235.61億
|253.30億
|273.90億
|280.76億
|最低值
|224.58億
|241.02億
|256.36億
|280.76億
|平均值
|230.78億
|248.86億
|265.32億
|280.76億
|中位數
|230.97億
|249.58億
|265.60億
|280.76億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|10.87
|7.70
|18.47
|13.27
|4.67
|營業收入
|179.83億
|165.90億
|194.74億
|208.62億
|207.61億
詳細資訊請看美股內頁：
Jones Lang Lasalle Inc.(JLL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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