鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jones Lang Lasalle Inc.(JLL-US)EPS預估上修至13.03元，預估目標價為291.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-07 06:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Jones Lang Lasalle Inc.(JLL-US)做出2024年EPS預估：中位數由12.57元上修至13.03元，其中最高估值13.79元，最低估值12.51元，預估目標價為291.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13.79(13.36)
|16.85
|20.27
|22.85
|最低值
|12.51(12.08)
|15.1
|17.1
|20.6
|平均值
|13.03(12.75)
|16.15
|18.81
|21.44
|中位數
|13.03(12.57)
|16.33
|18.8
|20.88
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|235.61億
|253.30億
|273.90億
|280.76億
|最低值
|224.58億
|241.02億
|256.36億
|280.76億
|平均值
|230.05億
|248.03億
|264.23億
|280.76億
|中位數
|230.13億
|249.58億
|264.84億
|280.76億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|10.87
|7.70
|18.47
|13.27
|4.67
|營業收入
|179.83億
|165.90億
|194.74億
|208.62億
|207.61億
詳細資訊請看美股內頁：
Jones Lang Lasalle Inc.(JLL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jack Henry & Associates公司JKHY-US的目標價調升至190元，幅度約4.97%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lantheus Holdings IncLNTH-US的目標價調降至140元，幅度約3.45%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)EPS預估下修至2.22元，預估目標價為44.82元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車HMC-US的目標價調降至37.07元，幅度約3.38%
下一篇