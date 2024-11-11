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鉅亨速報 - Factset 最新調查：精密科學(EXAS-US)EPS預估下修至-1.19元，預估目標價為70.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-11 22:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對精密科學(EXAS-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.16元下修至-1.19元，其中最高估值-0.72元，最低估值-1.39元，預估目標價為70.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.72(-0.72)0.971.351.93
最低值-1.39(-1.39)-1.19-1.15-1.04
平均值-1.17(-1.15)-0.260.360.53
中位數-1.19(-1.16)-0.320.410.55

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值27.45億31.81億35.51億39.51億
最低值27.33億29.38億30.94億32.48億
平均值27.40億30.56億33.90億36.32億
中位數27.40億30.54億34.18億37.30億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.64-5.61-3.48-3.54-1.13
營業收入8.76億14.91億17.67億20.84億25.00億

詳細資訊請看美股內頁：
精密科學(EXAS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEXAS

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