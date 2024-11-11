鉅亨速報 - Factset 最新調查：精密科學(EXAS-US)EPS預估下修至-1.19元，預估目標價為70.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-11 22:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對精密科學(EXAS-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.16元下修至-1.19元，其中最高估值-0.72元，最低估值-1.39元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.72(-0.72)
|0.97
|1.35
|1.93
|最低值
|-1.39(-1.39)
|-1.19
|-1.15
|-1.04
|平均值
|-1.17(-1.15)
|-0.26
|0.36
|0.53
|中位數
|-1.19(-1.16)
|-0.32
|0.41
|0.55
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|27.45億
|31.81億
|35.51億
|39.51億
|最低值
|27.33億
|29.38億
|30.94億
|32.48億
|平均值
|27.40億
|30.56億
|33.90億
|36.32億
|中位數
|27.40億
|30.54億
|34.18億
|37.30億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.64
|-5.61
|-3.48
|-3.54
|-1.13
|營業收入
|8.76億
|14.91億
|17.67億
|20.84億
|25.00億
詳細資訊請看美股內頁：
精密科學(EXAS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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