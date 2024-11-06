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鉅亨速報 - Factset 最新調查：精密科學(EXAS-US)EPS預估下修至-1元，預估目標價為80.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 16:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對精密科學(EXAS-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.96元下修至-1元，其中最高估值-0.65元，最低估值-1.33元，預估目標價為80.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.65(-0.65)0.972.172.77
最低值-1.33(-1.15)-1.19-1.15-1.04
平均值-0.98(-0.93)0.040.851.09
中位數-1(-0.96)0.010.841.14

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值28.49億33.10億37.57億43.20億
最低值27.38億29.38億30.94億32.48億
平均值28.12億31.80億35.63億38.47億
中位數28.30億32.07億35.82億39.18億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.64-5.61-3.48-3.54-1.13
營業收入8.76億14.91億17.67億20.84億25.00億

詳細資訊請看美股內頁：
精密科學(EXAS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEXAS

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