鉅亨速報 - Factset 最新調查：精密科學(EXAS-US)EPS預估下修至-1元，預估目標價為80.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 16:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對精密科學(EXAS-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.96元下修至-1元，其中最高估值-0.65元，最低估值-1.33元，預估目標價為80.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.65(-0.65)
|0.97
|2.17
|2.77
|最低值
|-1.33(-1.15)
|-1.19
|-1.15
|-1.04
|平均值
|-0.98(-0.93)
|0.04
|0.85
|1.09
|中位數
|-1(-0.96)
|0.01
|0.84
|1.14
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|28.49億
|33.10億
|37.57億
|43.20億
|最低值
|27.38億
|29.38億
|30.94億
|32.48億
|平均值
|28.12億
|31.80億
|35.63億
|38.47億
|中位數
|28.30億
|32.07億
|35.82億
|39.18億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.64
|-5.61
|-3.48
|-3.54
|-1.13
|營業收入
|8.76億
|14.91億
|17.67億
|20.84億
|25.00億
詳細資訊請看美股內頁：
精密科學(EXAS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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