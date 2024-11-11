鉅亨速報 - Factset 最新調查：百特醫療產品(BAX-US)EPS預估下修至2.69元，預估目標價為39.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-11 16:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對百特醫療產品(BAX-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.97元下修至2.69元，其中最高估值2.99元，最低估值1.82元，預估目標價為39.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.99(2.99)
|3.25
|3.35
|3.18
|最低值
|1.82(2.69)
|2.46
|2.73
|3.11
|平均值
|2.42(2.95)
|2.76
|2.91
|3.15
|中位數
|2.69(2.97)
|2.53
|2.79
|3.15
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|152.62億
|157.98億
|164.60億
|123.34億
|最低值
|105.10億
|110.19億
|116.89億
|122.58億
|平均值
|127.15億
|130.13億
|129.57億
|122.96億
|中位數
|105.82億
|113.99億
|118.01億
|122.96億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.93
|2.13
|2.53
|-4.83
|5.25
|營業收入
|113.62億
|116.73億
|127.84億
|151.13億
|148.13億
詳細資訊請看美股內頁：
百特醫療產品(BAX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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