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鉅亨速報 - Factset 最新調查：百特醫療產品(BAX-US)EPS預估下修至2.69元，預估目標價為39.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-11 16:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對百特醫療產品(BAX-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.97元下修至2.69元，其中最高估值2.99元，最低估值1.82元，預估目標價為39.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.99(2.99)3.253.353.18
最低值1.82(2.69)2.462.733.11
平均值2.42(2.95)2.762.913.15
中位數2.69(2.97)2.532.793.15

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值152.62億157.98億164.60億123.34億
最低值105.10億110.19億116.89億122.58億
平均值127.15億130.13億129.57億122.96億
中位數105.82億113.99億118.01億122.96億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.932.132.53-4.835.25
營業收入113.62億116.73億127.84億151.13億148.13億

詳細資訊請看美股內頁：
百特醫療產品(BAX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBAX

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