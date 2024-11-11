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鉅亨速報 - Factset 最新調查：普瑞瑪瑞卡(PRI-US)EPS預估上修至19.4元，預估目標價為313.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-11 16:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對普瑞瑪瑞卡(PRI-US)做出2024年EPS預估：中位數由18.79元上修至19.4元，其中最高估值19.9元，最低估值18.04元，預估目標價為313.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值19.9(19.9)21.123.1525.35
最低值18.04(18.04)20.1322.0424.7
平均值19.21(18.92)20.6922.6525.02
中位數19.4(18.79)20.722.6525.02

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值30.35億32.04億34.05億35.31億
最低值29.89億31.08億32.09億34.40億
平均值30.15億31.55億33.09億34.85億
中位數30.17億31.46億33.17億34.85億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS8.629.579.389.7415.94
營業收入21.01億22.75億27.59億27.82億28.81億

詳細資訊請看美股內頁：
普瑞瑪瑞卡(PRI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPRI

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