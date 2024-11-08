鉅亨速報 - Factset 最新調查：普瑞瑪瑞卡(PRI-US)EPS預估上修至18.51元，預估目標價為303.50元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 06:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對普瑞瑪瑞卡(PRI-US)做出2024年EPS預估：中位數由18.07元上修至18.51元，其中最高估值19.9元，最低估值18.04元，預估目標價為303.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|19.9(18.58)
|21.05
|23.15
|25.35
|最低值
|18.04(18)
|19.8
|22.04
|24.4
|平均值
|18.73(18.19)
|20.52
|22.68
|24.87
|中位數
|18.51(18.07)
|20.51
|22.73
|24.87
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|30.33億
|32.04億
|34.05億
|35.31億
|最低值
|29.69億
|30.79億
|32.05億
|33.40億
|平均值
|30.05億
|31.40億
|32.92億
|34.36億
|中位數
|30.07億
|31.37億
|32.84億
|34.36億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|8.62
|9.57
|9.38
|9.74
|15.94
|營業收入
|21.01億
|22.75億
|27.59億
|27.82億
|28.81億
詳細資訊請看美股內頁：
普瑞瑪瑞卡(PRI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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