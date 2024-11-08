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鉅亨速報 - Factset 最新調查：普瑞瑪瑞卡(PRI-US)EPS預估上修至18.51元，預估目標價為303.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 06:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對普瑞瑪瑞卡(PRI-US)做出2024年EPS預估：中位數由18.07元上修至18.51元，其中最高估值19.9元，最低估值18.04元，預估目標價為303.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值19.9(18.58)21.0523.1525.35
最低值18.04(18)19.822.0424.4
平均值18.73(18.19)20.5222.6824.87
中位數18.51(18.07)20.5122.7324.87

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值30.33億32.04億34.05億35.31億
最低值29.69億30.79億32.05億33.40億
平均值30.05億31.40億32.92億34.36億
中位數30.07億31.37億32.84億34.36億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS8.629.579.389.7415.94
營業收入21.01億22.75億27.59億27.82億28.81億

詳細資訊請看美股內頁：
普瑞瑪瑞卡(PRI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPRI

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