鉅亨速報 - Factset 最新調查：洛克威爾自動化(ROK-US)EPS預估下修至9.28元，預估目標價為274.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-11 16:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對洛克威爾自動化(ROK-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.46元下修至9.28元，其中最高估值11.14元，最低估值8.48元，預估目標價為274.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|11.14(11.14)
|13.7
|15.55
|最低值
|8.48(8.48)
|10.22
|11.7
|平均值
|9.69(9.79)
|11.26
|12.94
|中位數
|9.28(9.46)
|10.93
|12.12
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|87.44億
|95.09億
|100.64億
|最低值
|79.71億
|83.63億
|88.08億
|平均值
|83.06億
|87.85億
|93.41億
|中位數
|81.97億
|87.10億
|91.57億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|8.77
|11.58
|7.97
|11.95
|8.28
|營業收入
|63.31億
|69.96億
|77.60億
|90.52億
|82.64億
詳細資訊請看美股內頁：
洛克威爾自動化(ROK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：洛克威爾自動化(ROK-US)EPS預估下修至10.23元，預估目標價為274.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：百特醫療產品(BAX-US)EPS預估下修至2.69元，預估目標價為39.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：普瑞瑪瑞卡(PRI-US)EPS預估上修至19.4元，預估目標價為313.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paramount Global - Class A(PARAA-US)EPS預估上修至1.72元，預估目標價為11.00元
上一篇
下一篇