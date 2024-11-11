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鉅亨速報 - Factset 最新調查：洛克威爾自動化(ROK-US)EPS預估下修至9.28元，預估目標價為274.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-11 16:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對洛克威爾自動化(ROK-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.46元下修至9.28元，其中最高估值11.14元，最低估值8.48元，預估目標價為274.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值11.14(11.14)13.715.55
最低值8.48(8.48)10.2211.7
平均值9.69(9.79)11.2612.94
中位數9.28(9.46)10.9312.12

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值87.44億95.09億100.64億
最低值79.71億83.63億88.08億
平均值83.06億87.85億93.41億
中位數81.97億87.10億91.57億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS8.7711.587.9711.958.28
營業收入63.31億69.96億77.60億90.52億82.64億

詳細資訊請看美股內頁：
洛克威爾自動化(ROK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSROK

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