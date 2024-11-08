鉅亨速報 - Factset 最新調查：洛克威爾自動化(ROK-US)EPS預估下修至10.23元，預估目標價為274.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 16:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對洛克威爾自動化(ROK-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.48元下修至10.23元，其中最高估值11.14元，最低估值8.48元，預估目標價為274.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|11.14(11.53)
|13.7
|15.55
|最低值
|8.48(9.56)
|10.24
|12.02
|平均值
|10.03(10.54)
|11.45
|13.72
|中位數
|10.23(10.48)
|11.51
|13.65
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|87.44億
|95.09億
|100.64億
|最低值
|79.71億
|83.77億
|94.04億
|平均值
|83.97億
|88.62億
|97.64億
|中位數
|84.41億
|89.23億
|98.24億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|8.77
|11.58
|7.97
|11.95
|8.28
|營業收入
|63.31億
|69.96億
|77.60億
|90.52億
|82.64億
詳細資訊請看美股內頁：
洛克威爾自動化(ROK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：洛克威爾自動化ROK-US的目標價調降至280元，幅度約4.44%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估下修至-3.27元，預估目標價為132.45元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納兄弟探索(WBD-US)EPS預估上修至-4.49元，預估目標價為10.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insulet公司(PODD-US)EPS預估上修至3.11元，預估目標價為262.00元
上一篇
下一篇