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鉅亨速報 - Factset 最新調查：洛克威爾自動化(ROK-US)EPS預估下修至10.23元，預估目標價為274.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 16:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對洛克威爾自動化(ROK-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.48元下修至10.23元，其中最高估值11.14元，最低估值8.48元，預估目標價為274.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值11.14(11.53)13.715.55
最低值8.48(9.56)10.2412.02
平均值10.03(10.54)11.4513.72
中位數10.23(10.48)11.5113.65

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值87.44億95.09億100.64億
最低值79.71億83.77億94.04億
平均值83.97億88.62億97.64億
中位數84.41億89.23億98.24億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS8.7711.587.9711.958.28
營業收入63.31億69.96億77.60億90.52億82.64億

詳細資訊請看美股內頁：
洛克威爾自動化(ROK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSROK

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