微電能源與研華簽訂採購合約 6年供應4000萬度綠電
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-11 16:18
綜合能源服務商微電能源 (6883-TW) 與全球工業物聯網領導廠商研華 (2395-TW) 正式簽訂綠電採購合約，預計未來六年內，微電能源將以長期轉供售電的整合模式，供應約 4000 萬度綠電，協助研華達成未來使用綠電的目標。
研華自 2022 年起即與微電能源合作投資建置太陽能電廠，作為實現其再生能源目標的基礎。微電能源旗下的售電企業瓦力電能，今年進一步與研華簽署綠電採購合約，透過整合電廠投資、自有綠電及轉供綠電的模式，轉供綠電給予研華。
微電能源董事長王愍迪表示，微電能源在太陽能電廠開發與能源數據管理方面長期耕耘，建構完整的再生能源資產、維運、綠電及能源管理平台。再生能源持續快速發展，使用數據管理能源以達到成本效益最佳化將是未來的必然趨勢。微電能源與研華以綠電為起點，正朝向更整合的能源管理生態系合作，助力製造業從台灣到海外的永續發展。
研華科技重視 ESG 發展，期許成為「永續地球的智能推手」。除了再生能源的投入與內部控管，研華亦將其 WISE-IoT 平台延伸至能源管理領域，提供碳資產及碳盤查管理、能源管理及能效管理等多項服務，並將生成式 AI 融入 iEMS 能源管理平台，協助客戶達到節能減碳的永續目標。
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