股尊勝術老蔡： 後川普時代，特斯拉強漲帶動車用電子走強!

鉅亨網新聞中心 2024-11-11 19:00

‌



【美國市場綜述】

市場普遍看好川普政策能促進企業增長，加上經濟數據表現亮眼，帶動股市持續上漲。11 月密西根大學消費者信心指數從 70.5 升至 73.0，高於市場預期的 71.0，創下 7 個月來新高。同時，消費者對未來通膨預期有所回落，一年期通膨預期初值從 2.7% 降至 2.6%，低於市場預期的 2.7%。在此背景下，股市連續第四個交易日上漲，道瓊指數一度突破 44,000 點，標普 500 則觸及 6,000 點整數大關。

‌



其中，防禦型類股表現最為亮眼，而巨型股漲跌互現。輔選川普勝選有大功的馬斯克，激勵特斯拉股價從 11/05 日 251.44 美元短短三天大漲三成至高點 328.71 美元，也帶動台股相對特斯拉概念股及車用電子的個股表現機會。同時，台積電公布 10 月營收達 3142 億元新台幣，月增 24.8%，再創歷史新高，雖營收創新高，但增速有減緩現象，股價利多刺激有限，其 ADR 收報 201.20 美元，與前一交易日持平。

【商品市場】

美元：根據《金融時報》報導，川普要求羅伯特 · 萊特希澤（Robert Lighthizer）回任並負責貿易政策，可能預示更激進的關稅政策將上路，進一步提振美元漲勢。

原油：儘管中國宣布 1.4 兆美元的地方政府債務再融資計畫，但缺乏針對房地產市場及消費支出的具體措施，令市場感到失望。預期中國需求疲弱的困境將持續，拖累油價下跌。

【台股盤前分析】

台積電 10 月營收表現強勁，但受限於美國對 7 奈米以下技術供給中國的禁令，但台積電 7 奈米以下佔比 69%，且去中化的趨勢發展下，實際上斷供 7 奈米的利空是影響輕微的。近日輔選有功而大漲的特斯拉，也帶動相關車用電子概念股短線走強，其中如貿聯 - KY(3665-TW)、神達 (3706-TW)、聯嘉(6288)、矽瑪(3511-TW)。另外，川普政策影響下，航運業營收亮眼的公司，如長榮航(2618-TW) 及華航 (2610-TW) 等相關個股有望走強。

歡迎學員加入 Line@學習技術操作 + 產業深度研究 + 實戰應用，利用操盤手思唯，提升自己作到大賺 + 小賺 + 小賠 = 大賺的獲利真理方程式!

文章來源：大來國際投顧 股尊勝術 蔡宗園總講師

歡迎大家轉貼本文，並加入《股尊勝術老蔡》免費教學園地

Line@頻道：（ID：@gusz168）

Youtube 頻道：

FB 臉書粉專：

抖音：