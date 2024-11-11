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鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估下修至19.91元，預估目標價為675元

鉅亨網新聞中心 2024-11-11 14:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對智邦(2345-TW)做出2024年EPS預估：中位數由20.21元下修至19.91元，其中最高估值24元，最低估值18.69元，預估目標價為675元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值24(24)3331.34
最低值18.69(18.69)21.9128.32
平均值20.21(20.37)25.2829.69
中位數19.91(20.21)24.5929.56

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值103,601,620123,113,420142,572,340
最低值92,171,000107,954,000131,937,750
平均值100,074,640116,032,620135,099,120
中位數101,110,530117,391,790132,943,190

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS15.9914.648.449.07
營業收入
(單位：新台幣千元)		84,188,42677,205,22359,598,68154,462,872

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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