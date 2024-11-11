鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估下修至19.91元，預估目標價為675元
鉅亨網新聞中心 2024-11-11 14:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對智邦(2345-TW)做出2024年EPS預估：中位數由20.21元下修至19.91元，其中最高估值24元，最低估值18.69元，預估目標價為675元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|24(24)
|33
|31.34
|最低值
|18.69(18.69)
|21.91
|28.32
|平均值
|20.21(20.37)
|25.28
|29.69
|中位數
|19.91(20.21)
|24.59
|29.56
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|103,601,620
|123,113,420
|142,572,340
|最低值
|92,171,000
|107,954,000
|131,937,750
|平均值
|100,074,640
|116,032,620
|135,099,120
|中位數
|101,110,530
|117,391,790
|132,943,190
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|15.99
|14.64
|8.44
|9.07
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|84,188,426
|77,205,223
|59,598,681
|54,462,872
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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