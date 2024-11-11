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鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至45.52元，預估目標價為701元

鉅亨網新聞中心 2024-11-11 10:11


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對華碩(2357-TW)做出2024年EPS預估：中位數由44.14元上修至45.52元，其中最高估值51.04元，最低估值41.33元，預估目標價為701元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值51.04(50.35)51.6862.14
最低值41.33(40.48)4149.08
平均值45.97(44.25)46.1555.73
中位數45.52(44.14)46.4254.89

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值604,230,000764,544,050894,436,530
最低值546,467,870631,965,000688,544,790
平均值578,113,910663,021,250768,007,860
中位數585,978,000647,678,000713,001,990

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS21.4419.7859.9835.76
營業收入
(單位：新台幣千元)		482,314,429537,191,932535,238,735412,780,439

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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