鉅亨速報 - Factset 最新調查：萬機科技(MKSI-US)EPS預估上修至6.37元，預估目標價為141.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-11 10:16
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對萬機科技(MKSI-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.64元上修至6.37元，其中最高估值6.46元，最低估值6.31元，預估目標價為141.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.46(5.73)
|8.35
|10.22
|12.25
|最低值
|6.31(5.47)
|7.1
|8.2
|12.25
|平均值
|6.38(5.64)
|7.85
|9.46
|12.25
|中位數
|6.37(5.64)
|7.77
|9.56
|12.25
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|35.86億
|39.68億
|43.08億
|46.01億
|最低值
|35.61億
|38.00億
|40.30億
|46.01億
|平均值
|35.66億
|38.79億
|42.13億
|46.01億
|中位數
|35.62億
|38.73億
|42.18億
|46.01億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.55
|6.33
|9.90
|5.56
|-27.54
|營業收入
|19.00億
|23.30億
|29.50億
|35.47億
|36.22億
詳細資訊請看美股內頁：
萬機科技(MKSI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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