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鉅亨速報 - Factset 最新調查：萬機科技(MKSI-US)EPS預估上修至6.37元，預估目標價為141.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-11 10:16


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對萬機科技(MKSI-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.64元上修至6.37元，其中最高估值6.46元，最低估值6.31元，預估目標價為141.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.46(5.73)8.3510.2212.25
最低值6.31(5.47)7.18.212.25
平均值6.38(5.64)7.859.4612.25
中位數6.37(5.64)7.779.5612.25

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值35.86億39.68億43.08億46.01億
最低值35.61億38.00億40.30億46.01億
平均值35.66億38.79億42.13億46.01億
中位數35.62億38.73億42.18億46.01億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.556.339.905.56-27.54
營業收入19.00億23.30億29.50億35.47億36.22億

詳細資訊請看美股內頁：
萬機科技(MKSI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMKSI

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