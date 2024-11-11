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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估下修至0.22元，預估目標價為15.85元

鉅亨網新聞中心 2024-11-11 10:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.23元下修至0.22元，其中最高估值0.48元，最低估值0.17元，預估目標價為15.85元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.48(0.48)0.680.861.56
最低值0.17(0.17)0.190.190.35
平均值0.25(0.27)0.460.60.92
中位數0.22(0.23)0.520.640.84

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值310.47億312.20億319.03億327.92億
最低值275.95億284.42億290.52億300.80億
平均值294.04億297.52億303.22億312.03億
中位數297.63億298.64億303.04億306.61億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.131.130.650.750.32
營業收入302.71億301.52億317.60億297.19億294.86億

詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTAK

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