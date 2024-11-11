鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估下修至0.22元，預估目標價為15.85元
鉅亨網新聞中心 2024-11-11 10:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.23元下修至0.22元，其中最高估值0.48元，最低估值0.17元，預估目標價為15.85元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.48(0.48)
|0.68
|0.86
|1.56
|最低值
|0.17(0.17)
|0.19
|0.19
|0.35
|平均值
|0.25(0.27)
|0.46
|0.6
|0.92
|中位數
|0.22(0.23)
|0.52
|0.64
|0.84
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|310.47億
|312.20億
|319.03億
|327.92億
|最低值
|275.95億
|284.42億
|290.52億
|300.80億
|平均值
|294.04億
|297.52億
|303.22億
|312.03億
|中位數
|297.63億
|298.64億
|303.04億
|306.61億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.13
|1.13
|0.65
|0.75
|0.32
|營業收入
|302.71億
|301.52億
|317.60億
|297.19億
|294.86億
詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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