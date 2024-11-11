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鉅亨速報 - Factset 最新調查：來福車(LYFT-US)EPS預估上修至0.9元，預估目標價為19.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-11 10:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對來福車(LYFT-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.79元上修至0.9元，其中最高估值0.97元，最低估值0.61元，預估目標價為19.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.97(0.95)1.321.691.98
最低值0.61(0.5)0.480.510.51
平均值0.86(0.77)1.021.261.33
中位數0.9(0.79)1.11.331.55

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值58.57億69.83億78.47億89.03億
最低值54.21億59.46億65.83億72.71億
平均值57.68億66.29億75.59億83.15億
中位數57.94億66.75億76.40億84.87億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-11.44-5.62-3.17-4.47-0.88
營業收入36.16億23.65億32.08億40.95億44.04億

詳細資訊請看美股內頁：
來福車(LYFT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLYFT

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