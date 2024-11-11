鉅亨速報 - Factset 最新調查：來福車(LYFT-US)EPS預估上修至0.9元，預估目標價為19.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-11 10:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對來福車(LYFT-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.79元上修至0.9元，其中最高估值0.97元，最低估值0.61元，預估目標價為19.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.97(0.95)
|1.32
|1.69
|1.98
|最低值
|0.61(0.5)
|0.48
|0.51
|0.51
|平均值
|0.86(0.77)
|1.02
|1.26
|1.33
|中位數
|0.9(0.79)
|1.1
|1.33
|1.55
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|58.57億
|69.83億
|78.47億
|89.03億
|最低值
|54.21億
|59.46億
|65.83億
|72.71億
|平均值
|57.68億
|66.29億
|75.59億
|83.15億
|中位數
|57.94億
|66.75億
|76.40億
|84.87億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-11.44
|-5.62
|-3.17
|-4.47
|-0.88
|營業收入
|36.16億
|23.65億
|32.08億
|40.95億
|44.04億
詳細資訊請看美股內頁：
來福車(LYFT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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