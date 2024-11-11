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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Howmet航太(HWM-US)EPS預估上修至2.66元，預估目標價為125.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-11 10:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Howmet航太(HWM-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.62元上修至2.66元，其中最高估值2.7元，最低估值2.53元，預估目標價為125.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.7(2.7)3.424.355.07
最低值2.53(2.53)2.843.223.52
平均值2.64(2.62)3.153.84.21
中位數2.66(2.62)3.183.84.13

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值74.76億87.40億100.61億109.76億
最低值72.72億74.22億78.59億82.37億
平均值74.19億80.25億89.01億94.47億
中位數74.20億80.29億88.91億92.88億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.030.590.591.111.83
營業收入141.87億52.59億49.72億56.63億66.40億

詳細資訊請看美股內頁：
Howmet航太(HWM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHWM

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