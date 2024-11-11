鉅亨速報 - Factset 最新調查：Howmet航太(HWM-US)EPS預估上修至2.66元，預估目標價為125.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-11 10:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Howmet航太(HWM-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.62元上修至2.66元，其中最高估值2.7元，最低估值2.53元，預估目標價為125.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.7(2.7)
|3.42
|4.35
|5.07
|最低值
|2.53(2.53)
|2.84
|3.22
|3.52
|平均值
|2.64(2.62)
|3.15
|3.8
|4.21
|中位數
|2.66(2.62)
|3.18
|3.8
|4.13
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|74.76億
|87.40億
|100.61億
|109.76億
|最低值
|72.72億
|74.22億
|78.59億
|82.37億
|平均值
|74.19億
|80.25億
|89.01億
|94.47億
|中位數
|74.20億
|80.29億
|88.91億
|92.88億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.03
|0.59
|0.59
|1.11
|1.83
|營業收入
|141.87億
|52.59億
|49.72億
|56.63億
|66.40億
詳細資訊請看美股內頁：
Howmet航太(HWM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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