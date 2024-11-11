search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Welltower Inc.(WELL-US)EPS預估上修至1.77元，預估目標價為136.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-11 10:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Welltower Inc.(WELL-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.62元上修至1.77元，其中最高估值1.82元，最低估值1.39元，預估目標價為136.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.82(1.82)1.992.46
最低值1.39(1.39)1.71.91
平均值1.65(1.6)1.842.19
中位數1.77(1.62)1.82.22

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值80.20億101.31億117.24億106.73億
最低值71.85億78.26億82.86億106.73億
平均值76.53億88.07億94.75億106.73億
中位數76.00億89.50億86.94億106.73億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.052.330.780.300.66
營業收入51.14億45.98億47.34億58.54億66.32億

詳細資訊請看美股內頁：
Welltower Inc.(WELL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWELL

相關行情

台股首頁我要存股
Welltower Inc.138.20.93%

延伸閱讀


Empty