鉅亨速報 - Factset 最新調查：Welltower Inc.(WELL-US)EPS預估上修至1.62元，預估目標價為135.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-07 18:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Welltower Inc.(WELL-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.44元上修至1.62元，其中最高估值1.82元，最低估值1.39元，預估目標價為135.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.82(1.8)
|1.99
|2.46
|最低值
|1.39(1.39)
|1.7
|1.91
|平均值
|1.6(1.55)
|1.84
|2.19
|中位數
|1.62(1.44)
|1.8
|2.27
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|80.20億
|101.31億
|117.24億
|106.73億
|最低值
|71.85億
|78.26億
|82.86億
|106.73億
|平均值
|76.47億
|88.00億
|92.26億
|106.73億
|中位數
|76.00億
|89.50億
|85.89億
|106.73億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.05
|2.33
|0.78
|0.30
|0.66
|營業收入
|51.14億
|45.98億
|47.34億
|58.54億
|66.32億
詳細資訊請看美股內頁：
Welltower Inc.(WELL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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