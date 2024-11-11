鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至46.56元，預估目標價為701元
鉅亨網新聞中心 2024-11-11 08:11
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對華碩(2357-TW)做出2024年EPS預估：中位數由44.14元上修至46.56元，其中最高估值51.04元，最低估值41.33元，預估目標價為701元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|51.04(50.35)
|52.38
|62.14
|最低值
|41.33(40.48)
|41
|49.08
|平均值
|46.27(44.25)
|46.56
|55.73
|中位數
|46.56(44.14)
|46.71
|54.89
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|604,230,000
|764,544,050
|894,436,530
|最低值
|546,467,870
|631,965,000
|688,544,790
|平均值
|578,113,910
|664,435,290
|766,474,700
|中位數
|585,978,000
|651,449,500
|735,905,440
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|21.44
|19.78
|59.98
|35.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|482,314,429
|537,191,932
|535,238,735
|412,780,439
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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