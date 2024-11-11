首超五成！陸10月新能源車滲透率52.9% 專家：以舊換新政策將持續拉動銷量

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-11 12:15

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最新數據顯示，中國上月乘用車整體銷量年增與月增表現強勢，新能源乘用車批發滲透率更是首度突破 50%，專家認為後市將因政策利多而持續可期。

中國全國乘聯會上周五 (8 日) 表示，中國上月狹義乘用車零售 226.1 萬輛，年增率 11.3%，月增率 7.2%，今年來累計零售 1783.5 萬輛，年增率 3.2%，其中 10 月一般燃油車零售銷量 106.6 萬輛，年減 16.1% 但月增 8.1%，今年前 10 月燃油車零售 950.8 萬輛，年減率 16%。

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中國自主品牌 10 月零售銷量 148 萬輛，年增率 32%，月增率 11%，當月在國內市場占比為 65.7%，較一年前成長 10.1 個百分點。自主品牌今年累計占比 60%，較去年同期增加 8.4 個百分點。10 月自主品牌批發市占率 69.9%，較一年前增加 10 個百分點，並在新能源市場和出口市場獲得明顯增量。傳統大型車廠轉型升級表現優異，比亞迪、奇瑞、吉利、上汽通用五菱汽車等傳統車廠品牌市占率提升明顯。

另外，中國 10 月新能源乘用車生產 137.9 萬輛，年增 49.9%，月增 12.6%，今年前 10 月生產 924.4 萬輛，年增率 35.2%。銷量方面，新能源乘用車批發銷量年增 55.2% 至 136.9 萬輛，月增率 11.2%，今年前 10 月批發 927.9 萬輛，年增 36.5%。

中國 10 月新能源乘用車市場零售 119.6 萬輛，年增率 56.7%，月增 6.4%，今年前 10 月零售銷量 832.7 萬輛，年增 39.8%，10 月新能源乘用車出口 12 萬輛，年增率與月增率分別為 10.4% 跟 13.7%，今年前 10 月出口年增 27.7% 至 108.8 萬輛。

出口方面，今年中國汽車出口整體延續去年強勢增長特徵。海關數據顯示，中國 10 月汽車出口 58.5 萬輛，年增 11% 但月減 4%。

乘聯會數據也顯示，中國 10 月乘用車出口 44.1 萬輛，分別年增與月增 13% 跟 2%，今年前 10 月乘用車累計出口 399.1 萬輛，年增 30%。中國上月新能源車占出口總量的 27.1%，低於一年前的 26.1%。隨著南美等市場的恢復，中國 10 月自主品牌出口達到 37.1 萬輛，年增率 16%，月增率 3%，合資與豪華品牌出口則年減 4% 至 7 萬輛。