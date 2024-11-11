Moncler傳有意收購Burberry 奢侈品業迎來大洗牌

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-11 11:18

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市場傳出義大利奢侈外套品牌 Moncler 有意收購英國精品 Burberry，顯示奢侈精品業正迎來大洗牌。

曾經與 LV 匹敵的 Burberry，近幾年來的表現非常慘淡。受限於全球奢侈品消費放緩，消費者支出謹慎，使得 Burberry 的財務數據不佳，過去一年股價腰斬至 15 年新低，甚至被剔除英國 FTSE 100 指數，這些都使 Burberry 成為競爭對手或私募股權基金眼中的完美「獵物」。

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就在傳出 Moncler 可能考慮收購 Burberry 之際，Burberry 股價應聲大漲逾 8%，時尚網站 Miss Tweed 報道稱，Moncler 股東、LVMH 董事長 Bernard Arnault 表示，「渴望看到這樣的交易發生」。

不過，路透社詢問不同專業分析師、經理的意見，其中一位表示不太可能，認為 Burberry 的規模對 Moncler 來說風險太大；另一位則表示目前 Moncler 收購 Stone Island 後的表現還未能說服市場，倘若收購會有點冒險。

雙方目前都未對傳言做出回應。

Burberry 的困境，正式當前奢侈精品的縮影，當整體市場疲弱時，將面臨品牌大洗牌，較弱勢的奢侈品會率先被拋棄。