鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估下修至78.58元，預估目標價為1850元
鉅亨網新聞中心 2024-11-11 08:11
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對嘉澤(3533-TW)做出2024年EPS預估：中位數由79.38元下修至78.58元，其中最高估值82.51元，最低估值68.74元，預估目標價為1850元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|82.51(82.51)
|103
|120.48
|最低值
|68.74(68.74)
|80.2
|102.1
|平均值
|78.16(78.36)
|92.33
|107.79
|中位數
|78.58(79.38)
|90.68
|104.98
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|30,413,000
|38,531,000
|44,719,000
|最低值
|28,512,800
|32,674,740
|38,865,150
|平均值
|29,769,260
|35,617,290
|40,652,440
|中位數
|29,798,570
|35,172,000
|39,819,590
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|50.65
|58.7
|33.32
|26.41
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|24,483,463
|27,099,134
|21,391,917
|17,291,332
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3533/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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