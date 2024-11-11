search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估下修至78.58元，預估目標價為1850元

鉅亨網新聞中心 2024-11-11 08:11


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對嘉澤(3533-TW)做出2024年EPS預估：中位數由79.38元下修至78.58元，其中最高估值82.51元，最低估值68.74元，預估目標價為1850元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值82.51(82.51)103120.48
最低值68.74(68.74)80.2102.1
平均值78.16(78.36)92.33107.79
中位數78.58(79.38)90.68104.98

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值30,413,00038,531,00044,719,000
最低值28,512,80032,674,74038,865,150
平均值29,769,26035,617,29040,652,440
中位數29,798,57035,172,00039,819,590

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS50.6558.733.3226.41
營業收入
(單位：新台幣千元)		24,483,46327,099,13421,391,91717,291,332

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3533/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
嘉澤17801.14%
美元/台幣32.115-0.39%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
嘉澤

90.48%

勝率

#上升三紅K

偏強
嘉澤

90.48%

勝率

#投信認養股

偏強
嘉澤

90.48%

勝率

#營收獲利增加

偏強
嘉澤

90.48%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
嘉澤

90.48%

勝率

延伸閱讀


Empty