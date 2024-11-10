本週操盤筆記：美國CPI、歐日英GDP表現與陸工業生產與零售數據

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-10 21:50

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隨著投資人繼續消化川普在總統大選中獲勝的影響，美國通膨和零售銷售數據將成為未來一周亮點，歐元區跟英國 GDP 數據也將引起市場關注，因 10 月採購經理人指數 (PMI) 顯示美國經濟持續強勁擴張，跟歐洲成長疲弱形成鮮明對比。此外，來自中國的大量數據、日本 GDP 跟德國 ZEW 經濟景氣數據亦是市場聚焦所在。

本週操盤筆記 (1111-1115)

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1. 美通膨與零售銷售數據

美國消費者物價指數 (CPI) 與零售銷售數據將分別在周三 (13 日) 與周五 (15 日) 出爐，分析師預估 10 月 CPI 將高於 9 月的 2.4%。B Riley Wealth 首席市場策略師 Art Hogan 表示，10 月 CPI 必須「證實通膨繼續朝著正確方向發展的觀點」。

零售銷售數據也將受到密切關注，以了解美國經濟表現，其他重要數據還有周四 (14 日) 的生產者物價指數 (PPI) 及周五的 10 月工業生產數據。

2. 歐元區 GDP 與英國就業數據

歐元區第三季 GDP 第 2 度預估值及歐洲央行 (ECB) 最近一次會議紀錄在周四出爐，英國也將在周二 (12 日) 發布就業跟薪資數據，第三季 GDP 初值則在周五公布。

周二出爐的德國 11 月 ZEW 經濟景氣指數則將提供聯合政府垮台後的前景的一些線索，滙豐預估表現好壞參半。雖然德國第三季 GDP 初值意外走升，但對潛在全球貿易摩擦的擔憂超過中國經濟活動改善的消息，該指數料將進一步走降。

3. 日本 GDP 與央行會議紀錄

日本央行 (BOJ)10 月貨幣政策會議意見摘要將於周一(11 日) 公布，周五出爐的第三季 GDP 數據可能顯示小幅擴張，主要受惠於薪資成長支撐的消費復甦。根據 Quick 經濟學家預估，日本第三季實質 GDP 將季增 0.2%，年化成長率為 0.6%。

4. 等待中國刺激政策生效

中國全國人大常委會上周五 (8 日) 通過近年力道最大化債舉措，將砸人民幣 10 兆元化解地方債務。北京過去一年加大刺激政策，但經濟成長尚未明顯加速，但 10 月數據若出現任何回升勢頭，特別是周五公布的零售銷售與工業生產數據，都可能提高市場對中國經濟加速復甦的希望。