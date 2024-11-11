定了！拜登與川普周三在白宮見面！
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-11 09:30
美國白宮上周六（9 日）發表聲明，稱應總統拜登邀請，打贏 2024 年總統選戰的川普，將於美東時間 13 日（周三）11 時在白宮與拜登見面。
白宮上周六表示，拜登周三上午 11 時將在橢圓形辦公室接待川普。即將卸任的總統和即將上任的總統，依慣例會在選後於橢圓形辦公室碰面，象徵在民主制度下和平展開權力移交。
不過，美國 2020 年大選選後，當時連任失敗川普，並未依慣例邀請拜登到白宮見面。
拜登在上周四表示，要確保明年 1 月和平移交權力，呼籲公民接受選舉結果。他說：「我將履行總統職責，履行誓言，遵守憲法。」
據美國《NBC》報導，川普在上周四說，他和拜登在通話中同意會「很快」一起共進午飯。
川普說，在鎖定 2024 年總統選舉勝局後，他與拜登和競爭對手賀錦麗都通了話，「非常愉快，彼此都非常尊重」。
川普稱，賀錦麗提到了權力過渡，「她說希望過渡盡可能順利，我當然同意這一點」。
川普還談到了上任後的首要任務，包括解決移民問題，邊境管制必須強大有力。
川普曾多次表示要進行「美國歷史上最大規模的驅逐行動」，當被問及計畫成本時，川普說，這不是成本的問題，而是政府別無選擇，只能執行這些承諾。
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