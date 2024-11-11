移民搜索量暴增！川普勝選後 許多美國人考慮「潤出美國」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-11 10:00

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隨著美國總統大選塵埃落定，許多美國人開始深切擔憂自己和國家的未來，已經在考慮做下一項重大決定：移居國外。

據《路透社》上周五（8 日）報導，Google 的數據顯示，在美東時間上周二投票結束後 24 小時內，「移居加拿大」（move to Canada）詞條的搜索量飆升 1,270%，「移居紐西蘭」的搜索量暴增近 2,000%，「移居澳洲」的搜索量也狂飆 820%。

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一名 Google 主管透露，美東時間上周三晚間，移居這三個國家的搜索量都創下了歷史新高。

儘管 Google 沒有提供絕對數字，但紐西蘭移民局網站的數據顯示，該網站在美東時間 11 月 7 日新增了約 2.5 萬名美國用戶，而去年同期為 1,500 名。

除了移民網站，不少移民律師事務所也收到了更多問詢電話和郵件。

加拿大移民律師事務所 Green and Spiegel 執行合夥人 Evan Green 表示，在美國大選結果出爐後，「每半個小時就會有一封新的電子郵件在問移民的事」。

在大量川粉慶祝著勝利的同時，另一部分美國人卻想著趕緊離開，這一現象也凸顯了美國社會分裂。