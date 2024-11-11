〈走進中國〉康師傅泡麵玩不出新花樣 老爆款「復活」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-11 07:30

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康師傅最近的一個產品創新方向是打「復活牌」。

近期康師傅宣布升級後的「黑白胡椒麵」和「麵霸」系列產品回歸。新版本的產品，包括黑胡椒牛排味和白胡椒豬肚雞泡麵兩款產品，而麵霸系列包括牛油麻辣火鍋麵、紅燒牛肉麵、上湯排骨麵三種口味。

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《界面新聞》指出，事實上，上述系列產品都曾經是康師傅的大單品，也在一段時間內淡出市場，此番上新算是一種復刻。

康師傅以大單品回歸的方式上新，反映出的市場趨勢，是整體泡麵市場已經沒有太多創新和增長空間了，整個行業在收縮。

「休閒食品、零食、預製菜均在搶食泡麵的市場。未來泡麵市場總量會保持下降的趨勢，而企業的增長更多將來自集中度的提升，以及市場精耕的能力和產品創新升級的速度。」廣東省食品安全保障促進會副會長朱丹蓬說。

康師傅和統一的財報可以看出泡麵行業的疲態。

康師傅 2024 年半年報顯示，上半年泡麵業務收入 138.14 億元人民幣，較上年同期少賣 1.36 億元，營收比率為 33.5%，較去年同期下滑 1%。

財報顯示，這是市場承壓與產品結構調整的結果。

這樣的趨勢已經持續數年了。

泡麵走弱的背後，也是多年來泡麵高端化走不通的結果。

康師傅近年來陸續推出「湯大師」、「御品盛宴」、「乾麵薈」、「速達麵館」等高端麵或超高端麵。統一也有「滿漢大餐」等高端產品。

在定價上，線上渠道的康師傅「御品盛宴」2 碗售價在人民幣 29.9 元左右。

這一價格帶的產品，容易被新興各品類速食產品搶走市場，比如螺螄粉、酸辣粉、乾拌麵等，且基於電商和社交網絡興起的各種速食新品牌，以網紅和流行口味，爭奪了更多年輕人的注意力。

不過，從絕對市場份額來說，泡麵已經是整個方便速食裡的「老大哥」——市場比率超過 40%，整體大盤相對穩固。雖然增長空間已經不大，但業者守好基本盤，仍然有相當可觀的市場體量。