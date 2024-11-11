中國宣布10兆地方政府化債方案 市場不領情

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-11-11 08:00

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美國那斯達克中國金龍指數上周五收盤重挫 4.74%，阿里巴巴 (09988-HK) (BABA-US) 跌 5.94%、拼多多 (PDD-US) 跌 6.40%、京東 (JD-US) 跌 6.99%、富途控股 (FUTU-US) 跌 13.02%、嗶哩嗶哩 (BILI-US) 跌 6.38%、貝殼 (BEKE-US) 跌 10.68%。

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海通宏觀梁中華團隊認為，本次化債舉措有助於降低地方政府的隱性債務風險和付息壓力，為地方政府廣義財政提供一定的空間。中國已經揭開財政周期序幕，財政逆周期發力的方向確定，尤其中央財政還有較大的發力空間。

不過，海通宏觀梁中華團隊說，大水漫灌強刺激的可能性不大，中國是在高品質發展的框架下進行穩增長。「整體看來，財政重在高品質的框架下去穩增長，不搞大水漫灌式的強刺激。接下來可以重點關注 12 月中央經濟工作會議，關注明年的積極政策規模和方向。」

Allspring Global Investments 投資組合經理 Gary Tan 認為，化債新政的規模與時間段顯示，中國政府正在為明年川普重掌白宮保留一些火藥，北京預料還會提出更多政策。

國務院發展研究中心前副主任劉世錦在最近一次講話中表示，當經濟面臨很大壓力的時候，政府有必要採取刺激措施，但任何刺激措施都是有代價的，刺激措施是為改革爭取時間和空間。只有刺激，沒有改革，長期看解決不了中國面臨的需求不足的問題。

據《新華社》報導，中國十四屆全國人大常委會第十二次會議上周五閉幕，通過了全國人大常委會關於批准《國務院關於提請審議增加地方政府債務限額置換存量隱性債務的議案》的決議。該議案提出，在壓實地方主體責任的基礎上，建議增加 6 兆元地方政府債務限額置換存量隱性債務。

為便於操作、盡早發揮政策效用，新增債務限額全部安排為專項債務限額，一次報批，分三年實施。2024 至 2026 年每年 2 兆元，支持地方用於置換各類隱性債。

此外，中國財政部長藍佛安在人大常委會記者會上表示，從 2024 年開始，連續五年每年從新增地方政府專項債券中安排 8,000 億元，補充政府性基金財力，專門用於化債，累計可置換隱性債務 4 兆元。