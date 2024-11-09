鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)EPS預估上修至22.82元，預估目標價為555元
鉅亨網新聞中心 2024-11-09 08:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)做出2024年EPS預估：中位數由21.68元上修至22.82元，其中最高估值36.75元，最低估值18.16元，預估目標價為555元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|36.75(36.75)
|40.4
|39.57
|最低值
|18.16(18.16)
|25.72
|32.33
|平均值
|23.04(22.65)
|31.51
|36.09
|中位數
|22.82(21.68)
|31.1
|35.98
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|54,677,480
|67,895,820
|78,592,570
|最低值
|52,822,000
|59,478,000
|64,975,000
|平均值
|53,888,600
|63,841,360
|71,728,600
|中位數
|53,998,000
|63,245,000
|72,385,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|14.37
|25.02
|15.22
|14.01
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|51,051,791
|53,757,171
|28,564,375
|22,537,767
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3665/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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