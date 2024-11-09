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鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)EPS預估上修至22.82元，預估目標價為555元

鉅亨網新聞中心 2024-11-09 08:10


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)做出2024年EPS預估：中位數由21.68元上修至22.82元，其中最高估值36.75元，最低估值18.16元，預估目標價為555元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值36.75(36.75)40.439.57
最低值18.16(18.16)25.7232.33
平均值23.04(22.65)31.5136.09
中位數22.82(21.68)31.135.98

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值54,677,48067,895,82078,592,570
最低值52,822,00059,478,00064,975,000
平均值53,888,60063,841,36071,728,600
中位數53,998,00063,245,00072,385,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS14.3725.0215.2214.01
營業收入
(單位：新台幣千元)		51,051,79153,757,17128,564,37522,537,767

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3665/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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