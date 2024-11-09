search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華城(1519-TW)EPS預估下修至14.8元，預估目標價為862.5元

鉅亨網新聞中心 2024-11-09 08:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華城(1519-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.98元下修至14.8元，其中最高估值17.77元，最低估值14.4元，預估目標價為862.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值17.77(17.77)25.0128.23
最低值14.4(14.4)19.5726.83
平均值15.28(15.44)22.5727.72
中位數14.8(14.98)22.6428.09

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值20,383,00027,138,00034,486,410
最低值19,395,00025,053,00028,883,000
平均值19,841,37025,956,17031,586,200
中位數19,922,89025,871,00031,389,190

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS9.873.211.111.75
營業收入
(單位：新台幣千元)		13,899,7407,750,7279,020,0948,471,592

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1519/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
華城6200.81%
美元/台幣32.115-0.39%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

中弱短強
華城

84%

勝率

#波段上揚股

中弱短強
華城

84%

勝率

#極短線強勢

中弱短強
華城

84%

勝率

延伸閱讀


Empty