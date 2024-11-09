鉅亨速報 - Factset 最新調查：華城(1519-TW)EPS預估下修至14.8元，預估目標價為862.5元
鉅亨網新聞中心 2024-11-09 08:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華城(1519-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.98元下修至14.8元，其中最高估值17.77元，最低估值14.4元，預估目標價為862.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|17.77(17.77)
|25.01
|28.23
|最低值
|14.4(14.4)
|19.57
|26.83
|平均值
|15.28(15.44)
|22.57
|27.72
|中位數
|14.8(14.98)
|22.64
|28.09
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|20,383,000
|27,138,000
|34,486,410
|最低值
|19,395,000
|25,053,000
|28,883,000
|平均值
|19,841,370
|25,956,170
|31,586,200
|中位數
|19,922,890
|25,871,000
|31,389,190
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9.87
|3.21
|1.11
|1.75
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|13,899,740
|7,750,727
|9,020,094
|8,471,592
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1519/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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