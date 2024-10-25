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股尊勝術老蔡：盤勢叮嚀及星宇航空轉上市的機會!

鉅亨網新聞中心 2024-10-25 19:00

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股尊勝術老蔡：盤勢叮嚀及星宇航空轉上市的機會!(圖:shutterstock)

【美股總經】

近期美國發布的多項經濟數據表現亮眼，市場對聯準會在 11 月會議上降息的預期隨之增強。美股大多數指數上漲，唯獨道瓊指數因 IBM 和波音的疲弱表現，以至於連續四個交易日下跌，這是自 6 月以來首次出現這種情況。而標普 500 指數則在四天內迎來首次上漲。


特斯拉公布財報後，股價一度暴漲 22%，創下十多年來最大單日漲幅，年內由跌轉漲。愛馬仕的財報同樣提振股價，上漲超過 1%。

【美債收益率回落，美元走低】

10 年期美國國債收益率與美元指數均從三個月高點下跌。

日圓升破 152 關卡，比特幣反彈】

日圓匯率突破 152 關口，比特幣則上漲近 3%。

【原油市場波動，貴金屬分化】

原油價格一度上漲超過 2%，但隨後因以色列情報機構摩薩德赴多哈參與談判而迅速轉跌超過 1%。黃金價格逼近歷史高位，白銀一度下跌 1.4%。與此同時，因俄羅斯供應風險激增，鈀金大漲 10%。

【台股方面】

外資期貨多 3.55 萬口淨空單，期貨維持正價差的狀況，短線上今日盤勢在權值股穩盤之下，震盪偏多結構。個股方面，留意昨日利多題材的收購概念股網通，以及處份合一持股的鑽石生技。

就美股強勢族群而言，可以留意與特斯拉相關題材包括貿聯 - KY(3665-TW)、聯嘉 (6288-TW)、順德(2351-TW)、美琪瑪(4721-TW)、康普(4739-TW) 等均開高，預期車用相關需求將逐步回升，此外，IC 設計股新唐 (4919-TW) 亦值得關注。

今日上市的星宇航空，則可觀察其量能變化，若開盤漲幅在 4 成以下，可密切關注後續表現。

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文章來源：大來國際投顧 股尊勝術 蔡宗園總講師

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