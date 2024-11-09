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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉晶光(3406-TW)EPS預估下修至40.74元，預估目標價為620元

鉅亨網新聞中心 2024-11-09 08:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對玉晶光(3406-TW)做出2024年EPS預估：中位數由41.17元下修至40.74元，其中最高估值43.74元，最低估值26.49元，預估目標價為620元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值43.74(43.74)47.6948.36
最低值26.49(38.65)27.3433.53
平均值39.41(41.02)39.4741.29
中位數40.74(41.17)40.2941.63

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值26,114,00029,180,00030,989,850
最低值23,107,91023,256,00024,564,000
平均值25,088,78026,859,13027,563,350
中位數25,154,31027,276,31027,349,770

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS27.2529.0620.5227.42
營業收入
(單位：新台幣千元)		21,674,70119,215,30416,736,45315,900,157

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3406/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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美元/台幣32.115-0.39%

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