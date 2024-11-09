鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉晶光(3406-TW)EPS預估下修至40.74元，預估目標價為620元
鉅亨網新聞中心 2024-11-09 08:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對玉晶光(3406-TW)做出2024年EPS預估：中位數由41.17元下修至40.74元，其中最高估值43.74元，最低估值26.49元，預估目標價為620元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|43.74(43.74)
|47.69
|48.36
|最低值
|26.49(38.65)
|27.34
|33.53
|平均值
|39.41(41.02)
|39.47
|41.29
|中位數
|40.74(41.17)
|40.29
|41.63
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|26,114,000
|29,180,000
|30,989,850
|最低值
|23,107,910
|23,256,000
|24,564,000
|平均值
|25,088,780
|26,859,130
|27,563,350
|中位數
|25,154,310
|27,276,310
|27,349,770
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|27.25
|29.06
|20.52
|27.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|21,674,701
|19,215,304
|16,736,453
|15,900,157
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3406/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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