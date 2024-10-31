鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估上修至4.8元，預估目標價為26.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-31 22:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.59元上修至4.8元，其中最高估值7.18元，最低估值3.69元，預估目標價為26.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.18(7.18)
|6.47
|7.05
|3.28
|最低值
|3.69(3.69)
|2.7
|3.6
|3.28
|平均值
|4.95(4.86)
|4.6
|5.12
|3.28
|中位數
|4.8(4.59)
|4.35
|4.46
|3.28
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|195.79億
|208.86億
|193.86億
|163.00億
|最低值
|161.56億
|146.18億
|138.71億
|163.00億
|平均值
|181.96億
|179.72億
|178.40億
|163.00億
|中位數
|185.00億
|181.09億
|188.57億
|163.00億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.81
|-2.53
|0.01
|5.71
|-13.54
|營業收入
|137.82億
|93.32億
|130.56億
|189.98億
|182.96億
詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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