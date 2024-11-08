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鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱雷集團(CG-US)EPS預估上修至3.75元，預估目標價為54.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 22:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對凱雷集團(CG-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.69元上修至3.75元，其中最高估值3.99元，最低估值3.5元，預估目標價為54.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.99(3.99)5.025.15
最低值3.5(3.5)4.094.32
平均值3.75(3.7)4.434.81
中位數3.75(3.69)4.434.81

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值39.25億62.96億70.55億
最低值32.18億44.28億46.05億
平均值37.30億47.54億51.48億
中位數37.83億45.50億50.05億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.820.978.203.35-1.68
營業收入33.58億28.51億87.18億47.76億26.43億

詳細資訊請看美股內頁：
凱雷集團(CG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCG

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