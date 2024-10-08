華新前三季營收1326億元年減9.5% 看好電纜下半年表現

‌



華新提到，台電強韌電網計畫持續加大拉貨力道，包括建築、工業建廠的需求也逐步增加，看好電纜市場下半年優於上半年。

不銹鋼事業方面，華新說明，第三季屬於傳統淡季，中國市場疲弱，且江蘇龍德申請破產，導致整體供給減少，加上台灣台南鹽水廠受到水災影響，將出現出貨遞延狀況。