華新前三季營收1326億元年減9.5% 看好電纜下半年表現
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-08 10:53
華新 (1605-TW) 公告 9 月營收 145.03 億元，累計今年前三季營收 1326.04 億元， 單月營收以及前三季營收皆呈現年減。華新指出，持續受惠台電強韌電網計畫，電纜市場下半年將有望優於上半年。
華新 9 月營收 145.03 億元，月增 2.39%，年減 13.52%；累計今年前三季營收 1326.04 億元，年減 9.5%。
華新提到，台電強韌電網計畫持續加大拉貨力道，包括建築、工業建廠的需求也逐步增加，看好電纜市場下半年優於上半年。
不銹鋼事業方面，華新說明，第三季屬於傳統淡季，中國市場疲弱，且江蘇龍德申請破產，導致整體供給減少，加上台灣台南鹽水廠受到水災影響，將出現出貨遞延狀況。
至於資源事業部分，華新指出，第三季初倫鎳價格表現較弱，受到極端氣候影響，雨季時間提早，鎳礦供應成本上漲，加上江蘇龍德申請破產以及澳洲鎳礦商關廠，市場供需將重新整合，後續市況有待觀察。
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