中信銀總座：熊本辦事處拚明年升格分行 盼帶進日本客戶關係鏈

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-03 09:20

‌



中國信託銀行東京之星 (子行) 主要為提供日本當地財富管理、貸款業務，並為日本中小企業提供海外擴展之跨境金融解決方案，目前於日本共有 40 處據點，超過 1300 名員工。

‌



楊銘祥表示，中信有很多生意在東京做，包括東京分行、東京之星兩者都有，而熊本辦事處隸屬東京之星旗下，可直接向日本主管機關申請升格分行，屆時將是中信銀的子行底下的分行。

對於日本客戶數狀況，楊銘祥說，沒有實際的數字，但中信秉持一個原則，就是「每一位都不要放」，子行能夠服務的當然是在日常的交易，包括個人、員工等，因為員工需要房貸、信貸或提款卡，這是子行可以服務的內容，公司理財與台灣的連結可能跟分行的合作會更多。

楊銘祥強調，中信銀是結合子行與分行去服務半導體廠商，且不只是服務台商，更希望能把日本的關係鏈帶進來，期待未來日本的半導體產業與台灣中國信託也能有主要的合作，並成為日本業者最重要的夥伴之一。

展望中信銀全年獲利表現，楊銘祥極具信心，直言「當然一定會比去年好」，可望超越去年獲利。

談及國內房貸市況，楊銘祥表示，對中信銀來說，沒有太大的問題，從 2023 年開始，就比較謹慎承作新房貸業務，資產品質控管良好，(房貸) 到一個階段後，我們覺得水位維持即可，盡量不會再增加。