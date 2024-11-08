鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Broadband Corp - Series A(LBRDA-US)EPS預估下修至6.72元，預估目標價為102.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 18:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Liberty Broadband Corp - Series A(LBRDA-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.86元下修至6.72元，其中最高估值11.62元，最低估值5.8元，預估目標價為102.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|11.62(11.62)
|13.13
|13.03
|最低值
|5.8(5.8)
|5.33
|12.61
|平均值
|7.4(7.74)
|8.43
|12.88
|中位數
|6.72(6.86)
|6.96
|13
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|10.22億
|10.22億
|12.37億
|最低值
|9.85億
|9.96億
|10.06億
|平均值
|9.95億
|10.10億
|10.88億
|中位數
|9.89億
|10.18億
|10.21億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.65
|2.18
|3.97
|8.01
|4.71
|營業收入
|1,486萬
|5,071萬
|9.88億
|9.75億
|9.81億
詳細資訊請看美股內頁：
Liberty Broadband Corp - Series A(LBRDA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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