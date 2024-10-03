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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Broadband Corp - Series A(LBRDA-US)EPS預估上修至6.86元，預估目標價為91.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-03 12:15


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Liberty Broadband Corp - Series A(LBRDA-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.66元上修至6.86元，其中最高估值11.62元，最低估值5.8元，預估目標價為91.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值11.62(11.62)13.1313
最低值5.8(5.8)5.3311.99
平均值7.86(7.63)8.212.53
中位數6.86(6.66)6.9612.61

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值9.92億10.22億12.37億
最低值9.76億9.81億9.90億
平均值9.86億10.03億10.78億
中位數9.86億9.96億10.06億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.652.183.978.014.71
營業收入1,486萬5,071萬9.88億9.75億9.81億

詳細資訊請看美股內頁：
Liberty Broadband Corp - Series A(LBRDA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLBRDA

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