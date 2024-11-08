營收速報 - 東典(6588)10月營收1,432萬元年增率高達133.75％
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 17:16
今年1-10月累計營收為9,939萬元，累計年增率10.67%。
最新價為37.3元，近5日股價下跌-2.1%，相關通信網路類指數上漲5.97%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-8 張
- 外資買賣超：-8 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/10
|1,432萬
|134%
|62%
|24/9
|885萬
|22%
|-11%
|24/8
|999萬
|-4%
|-27%
|24/7
|1,368萬
|36%
|64%
|24/6
|832萬
|-18%
|3%
|24/5
|805萬
|13%
|-32%
東典(6588-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為光通訊主動元件使用之薄膜濾光片。光通訊被動元件使用之薄膜濾光片。光通訊雲端資料中心使用之薄膜濾光片。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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