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鉅亨速報

營收速報 - 東典(6588)10月營收1,432萬元年增率高達133.75％

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 17:16


東典(6588-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣1,432萬元，年增率133.75%，月增率61.91%。

今年1-10月累計營收為9,939萬元，累計年增率10.67%。

最新價為37.3元，近5日股價下跌-2.1%，相關通信網路類指數上漲5.97%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-8 張
  • 外資買賣超：-8 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 1,432萬 134% 62%
24/9 885萬 22% -11%
24/8 999萬 -4% -27%
24/7 1,368萬 36% 64%
24/6 832萬 -18% 3%
24/5 805萬 13% -32%

東典(6588-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為光通訊主動元件使用之薄膜濾光片。光通訊被動元件使用之薄膜濾光片。光通訊雲端資料中心使用之薄膜濾光片。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報10月營收東典

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