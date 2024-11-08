營收速報 - 辣椒(4946)10月營收498萬元年增率高達133.24％
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 17:16
今年1-10月累計營收為2,975萬元，累計年增率13.97%。
最新價為37.75元，近5日股價上漲2.17%，相關文化創意產業指數上漲0.6%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2 張
- 外資買賣超：+2 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/10
|498萬
|133%
|208%
|24/9
|162萬
|7%
|-6%
|24/8
|172萬
|-52%
|-3%
|24/7
|177萬
|-38%
|-20%
|24/6
|220萬
|19%
|-50%
|24/5
|439萬
|119%
|22%
辣椒(4946-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為資訊軟體服務業。資料處理服務業、一般廣告服務業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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