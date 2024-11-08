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鉅亨速報

營收速報 - 辣椒(4946)10月營收498萬元年增率高達133.24％

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 17:16


辣椒(4946-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣498萬元，年增率133.24%，月增率207.86%。

今年1-10月累計營收為2,975萬元，累計年增率13.97%。

最新價為37.75元，近5日股價上漲2.17%，相關文化創意產業指數上漲0.6%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2 張
  • 外資買賣超：+2 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 498萬 133% 208%
24/9 162萬 7% -6%
24/8 172萬 -52% -3%
24/7 177萬 -38% -20%
24/6 220萬 19% -50%
24/5 439萬 119% 22%

辣椒(4946-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為資訊軟體服務業。資料處理服務業、一般廣告服務業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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