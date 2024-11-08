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鉅亨速報

營收速報 - 合邦(6103)10月營收564萬元年增率高達322.4％

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 16:16


合邦(6103-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣564萬元，年增率322.4%，月增率-16.12%。

今年1-10月累計營收為4,618萬元，累計年增率15.64%。

最新價為43元，近5日股價下跌-6.52%，相關半導體類指數上漲1.55%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：0 張
  • 外資買賣超：0 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 564萬 322% -16%
24/9 672萬 134% 17%
24/8 573萬 17% -0%
24/7 575萬 10% -20%
24/6 723萬 44% 88%
24/5 384萬 -6% 42%

合邦(6103-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研究、開發、生產、製造、銷售以下產品。影音、光碟、顯示器、電源管理、通訊系統之半導體零組件。客戶委託開發之半導體零組件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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