營收速報 - 東友(5438)10月營收1.30億元年增率高達74.58％
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 16:16
今年1-10月累計營收為10.83億元，累計年增率8.14%。
最新價為39.8元，近5日股價上漲10.19%，相關電腦及週設類指數上漲2.72%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-486 張
- 外資買賣超：-485 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/10
|1.30億
|75%
|-17%
|24/9
|1.57億
|30%
|4%
|24/8
|1.52億
|70%
|92%
|24/7
|7,911萬
|-24%
|-37%
|24/6
|1.26億
|-27%
|22%
|24/5
|1.04億
|5%
|16%
東友(5438-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為多功能事務機及其模組。標籤列印機。寬幅列印機及3D列印產品等之設計、製造及買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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