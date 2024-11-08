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鉅亨速報

營收速報 - 東友(5438)10月營收1.30億元年增率高達74.58％

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 16:16


東友(5438-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣1.30億元，年增率74.58%，月增率-17.26%。

今年1-10月累計營收為10.83億元，累計年增率8.14%。

最新價為39.8元，近5日股價上漲10.19%，相關電腦及週設類指數上漲2.72%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-486 張
  • 外資買賣超：-485 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 1.30億 75% -17%
24/9 1.57億 30% 4%
24/8 1.52億 70% 92%
24/7 7,911萬 -24% -37%
24/6 1.26億 -27% 22%
24/5 1.04億 5% 16%

東友(5438-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為多功能事務機及其模組。標籤列印機。寬幅列印機及3D列印產品等之設計、製造及買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報10月營收東友

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