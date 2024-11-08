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營收速報 - 統一證(2855)10月營收9.60億元年增率高達699.99％

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 16:16


統一證(2855-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣9.60億元，年增率699.99%，月增率38.9%。

今年1-10月累計營收為112.20億元，累計年增率50.18%。

最新價為26.6元，近5日股價上漲2.14%，相關金融保險上漲0.7%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+522 張
  • 外資買賣超：+647 張
  • 投信買賣超：-125 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 9.60億 700% 39%
24/9 6.91億 99% -24%
24/8 9.06億 36% -15%
24/7 10.63億 -34% -36%
24/6 16.51億 13% 45%
24/5 11.40億 28% 41%

統一證(2855-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為承銷有價證券 自行買賣有價證券 受託買賣有價證券。股務代理 有價證券融資融券業務 期貨業務輔助 期貨自營。其它經證期會核准之有關證券業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報10月營收統一證

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